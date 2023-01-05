В ШОС заявили о готовности создать условия для решения кризиса на Украине
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать благоприятные условия для решения украинского конфликта, для укрепления контактов между соответствующими странами, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин в интервью «РИА Новости».
«Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы, также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине», — сказал Чжан Мин.
Он отметил, что после начала конфликта на Украине ШОС уделяла ему внимание и поддерживала соответствующие страны, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, достигли мира и урегулировали конфликт «мирными, политическими и дипломатическими средствами».
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