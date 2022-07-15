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Белоруссия подала заявку в ШОС

Сейчас Белоруссия является страной-наблюдателем. Всего в ШОС входят на данный момент восемь государств

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, его слова приводятся в Telegram организации.

«Заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена подала Республика Беларусь», — говорится в сообщении.

Он также уточнил, что завершается процесс предоставления Ирану статуса государства-члена ШОС.

Сейчас Белоруссия и Иран являются странами-наблюдателями.

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В ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Помимо Белоруссии и Ирана странами-наблюдателями выступают также Афганистан и Монголия, государствами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Иран подал заявку на присоединение к ШОС еще в 2008 году. Однако до 2015 года организация не могла принять в свои ряды республику из-за наложенных на нее санкций Совета Безопасности ООН, а после отмены ограничений процессу препятствовали выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и блокировка иранской заявки на вступление Таджикистаном. И. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов ранее сообщал, что Иран примут в ШОС уже в этом году.

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