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Пострадавший актер из «Мстителей» опубликовал первое фото после операций

Пострадавший при уборке снега актер из «Мстителей» Реннер опубликовал фото после операций

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах по комиксам Marvel, перенесший несколько операций из-за полученных при уборке снега травм, опубликовал первое после произошедшего фото в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

За два часа после размещения его селфи с больничной койки набрало более 2,4 млн отметок «нравится». На фото актер с кислородной трубкой, на левой стороне его лица видны кровоподтеки.

«Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам», — написал актер.

51-летний Реннер попал в больницу 2 января. По данным портала TMZ, он расчищал дорогу около дома с помощью ратрака — снегоуплотнительной машины на гусеничном ходу, которую используют для подготовки лыжных трасс. В процессе уборки машина наехала актеру на ногу. В результате он потерял много крови и получил другие травмы, рассказали соседи.

Актеру принадлежит дом в округе Уошо, уточняла газета Reno Gazette Journal. Незадолго до нового года на этот район обрушились буря и снегопад, отмечало издание. В результате без света остались десятки тысяч домов.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя актера сообщал, что Реннеру требовалось провести две операции. Артист получил «тупую травму груди и ортопедические травмы», сказал его представитель. Актер находится в отделении интенсивной терапии «в критическом, но стабильном состоянии».

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Джереми Реннер наиболее известен по фильмам «Охотники на ведьм» (2012), «Повелитель бури» (2008), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) и шести фильмам Marvel. Актер дважды номинировался на премию «Оскар» (в 2010 и 2011 годах).

Пик снежной бури в центральных, восточных и западных штатах США пришелся на 23 декабря. Шторм привел к перекрытию дорог и отмене авиа- и железнодорожных рейсов. Без света остались более 315 тыс. домов и предприятий. В определенный момент число абонентов без электроэнергии достигло 1 млн, передавала CNN. Во время бури погибли не менее 48 человек.

Теги
Джереми Реннер актер США селфи Marvel
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