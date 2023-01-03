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Пострадавший при уборке снега актер из фильмов Marvel перенес операцию

Сыгравший Соколиного Глаза в фильмах Marvel актер перенес операцию после уборки снега

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах по комиксам Marvel, перенес операцию после того, как травмировался при уборке снега. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя актера.

Реннеру требовалось провести две операции, сообщил телеканалу источник. Артист получил «тупую травму груди и ортопедические травмы», сказал его представитель. Сейчас Реннер находится в отделении интенсивной терапии «в критическом, но стабильном состоянии».

О том, что Реннера госпитализировали, его представитель сообщил накануне. Он рассказал, что артист получил травму при уборке снега в штате Невада.

Артисту принадлежит дом в округе Уошо этого штата, уточняла газета Reno Gazette Journal. Незадолго до Нового года на этот район обрушились буря и снегопад, отмечало издание. В результате без света остались десятки тысяч домов.

Портал TMZ со ссылкой на очевидцев писал, что Реннер расчищал дорогу около дома с помощью ратрака — снегоуплотнительной машины на гусеничном ходу, которую используют для подготовки лыжных трасс. В процессе уборки машина наехала актеру на ногу. В результате Реннер потерял много крови и получил другие травмы, рассказали соседи.

Раннеру 51 год. Наибольшую известность он получил благодаря фильмам «Охотники на ведьм» (2012), «Повелитель бури» (2008), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) и шести фильмам Marvel. Актера дважды номинировали на премию «Оскар» (в 2010 и 2011 годах).

Теги
Джереми Реннер Marvel супергерой актер Операция травма
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