Associated Press: число погибших во время снежной бури в США выросло до 48

Число погибших во время снежной бури в США приблизилось к полусотне

Фото: Lindsey DeDario / Reuters

В США во время снежной бури погибли по меньшей мере 48 человек, сообщает Associated Press (AP). NBC пишет, что число погибших достигает 55.

По данным телеканала, о жертвах непогоды сообщили в 12 штатах: Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме, Теннесси и Висконсине.

В штате Нью-Йорк, по разным данным, погибли от 25 (такую цифру приводит The Washington Post) до 29 человек (пишет Thе New York Times). Больше всего пострадал запад штата, в том числе город Буффало. Губернатор штата Кэти Хокул назвала нынешний шторм «самым разрушительным» в истории Буффало, передает CNN.

Некоторые люди погибли во время уборки снега, в частности, от проблем с сердцем, указал NBC.

Непогода в США началась в среду, 21 декабря, но ее пик пришелся на пятницу и выходные дни, в том числе Рождество. В некоторых районах высота снежного покрова составляет более 40 дюймов (примерно 1 м), указывает CNN, и там прогнозировали продолжение осадков как минимум до утра 27 декабря.

Вместе со снегом в стране наблюдаются аномальные морозы, AP отмечает, что температура упала ниже нормы от Аппалачей (горы на востоке страны) до Скалистых гор (на западе). По данным агентства, около 60% населения Соединенных Штатов получили предупреждения из-за холодной погоды.

Из-за бури тысячи американцев остались без электричества, в определенный момент число абонентов без электроэнергии достигло 1 млн, передавал CNN.