Сыгравший Соколиный глаз в фильмах Marvel актер попал в больницу

Джереми Реннер (Фото: Thunder Road Pictures / Zuma / Global Look Press)

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах по комиксам Marvel, пострадал при уборке снега в штате Невада, сообщили Variety и Deadline со ссылкой на представителя актера.

«Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии после травмирования в результате <...> несчастного случая при уборке снега», — сообщил представитель актера.

51-летнего актера доставили в больницу. Его представитель сказал, что семья Реннера находится с ним и он «получает отличный уход». Какие травмы получил актер, не уточняется.

Раннер наиболее известен по фильмам «Охотники на ведьм» (2012), «Повелитель бури» (2008), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) и шести фильмам Marvel. Актер дважды номинировался на премию «Оскар» (в 2010 и 2011 годах).

Реннер владеет домом в округе Уошо, штат Невада, сообщает Reno Gazette Journal. По данным газеты, на этот район перед Новым годом обрушились сильный снегопад и буря. В результате 17,5 тыс. домов Уошо были обесточены в этом округе, а также в Карсоне, Дугласе, Стори и Лионе без электричества остались 35 тыс. человек.

Пик снежной бури в центральных, восточных и западных штатах США пришелся на 23 декабря. Шторм привел к перекрытию дорог и отмене авиа- и железнодорожных рейсов. Без света остались более 315 тыс. домов и предприятий. В определенный момент число абонентов без электроэнергии достигло 1 млн, передавала CNN. Во время бури погибли не менее 48 человек.