В США не менее девяти человек погибли во время снежной бури

В нескольких штатах на востоке и среднем западе США есть погибшие после мощной снежной бури, сообщает CNN.

В штате Огайо четыре человека погибли в дорожных авариях, еще несколько получили ранения, об этом сообщил губернатор Майк ДеВайн. В штате Канзас в результате различных ДТП также скончались четыре человека, заявили в дорожном патруле штата и в полиции. Еще трое погибли в Кентукки: двое в авариях и один — по неизвестной причине, рассказал губернатор Энди Бешир. CNN отмечает, что сообщения о погибших во время непогоды поступают со среды, 21 декабря, пик бури пришелся на пятницу, 23-е.

Кроме того, в стране начались перебои с электроэнергией. Канал со ссылкой на сайт, отслеживающий подачу электричества, PowerOutage.us, сообщил, что в определенный момент без света остались более 1 млн абонентов. По данным на 8:00 мск, проблемы с электроэнергией испытывали свыше 500 тыс. жителей, более половины из них — в восточном штате Мэн.

CNN отмечает, что буря привела к перекрытию дорог и отмене авиа- и железнодорожных рейсов.

В Японии накануне, 23 декабря, сообщили о гибели по крайне мере восьми человек из-за сильного снегопада. Еще 45 пострадали, у 19 из них — тяжелые травмы. Такое количество жертв зафиксировали с 17 декабря. В стране так же, как и в США, увеличилось число аварий на дорогах, были отменены рейсы в аэропортах.