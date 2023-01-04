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Экс-премьер Бельгии заявил об «эффекте меньше ноля» санкций против России

Экс-премьер Бельгии Верхофштадт: санкции ЕС против России имеют эффект «меньше нуля»

Бывший премьер-министр Бельгии (1999 — 2008), депутат Европарламента Ги Верхофстадт счел санкции Евросоюза против России неэффективными.

«Девять пакетов санкций, а эффекта меньше нуля», — написал он в Twitter, прикрепив к посту таблицу показателей торговли между Россией и странами ЕС, опубликованную Politico.

По мнению Верхофстадта, санкции пошли России только на пользу, поскольку торговый оборот почти со всеми европейскими странами за период с февраля по август в 2022-м году вырос по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В ответ на военную операцию на Украине Евросоюз ввел в отношении России девять пакетов санкций. Некоторые европейские политики выражали недовольство санкционной политикой, отмечая, что негативный эффект от них ощущается больше в ЕС.

Руководство Евросоюза неоднократно заверяло, что эффект санкций против России будет заметнее в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал проявить стратегическое терпение и отмечал, что, в частности, запрет на поставки полупроводников в Россию ограничивает производство в стране высокоточных ракет, а благодаря санкциям Россия окажется в научной, экономической и технологической изоляции.

Литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в декабре сказал, что санкционная «петля достаточно затянута», а ограничительные меры против России некуда расширять, кроме уточнений. По его словам, достигнут значительный успех по энергетической безопасности от Москвы, а российской экономике нанесен ущерб.

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Синкявичюс подчеркнул, что самым важным для ЕС является контроль за соблюдением ранее введенных санкций, убедиться в их выполнении и предотвратить возможный обход Россией ограничений с помощью «других соседних государств», тогда меры «окажут наибольшее давление».

Кремль тезис об изоляции России отвергает, санкции против страны власти называют нелегитимными. Президент Владимир Путин называл ограничительные меры безумными и бездумными, настаивая, что инициаторы санкций столкнутся с большим ущербом, чем Россия. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — уверен он.

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санкции Бельгия Евросоюз
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