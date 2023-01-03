Минобороны: российские военные уничтожили две HIMARS, из которых обстреливали ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении двух HIMARS в Дружковке

В общей сложности за сутки удалось уничтожить четыре американские РСЗО и четыре чешские Vampire

Video

Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка на западе ДНР (контролируется украинской армией). В результате были уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов к ним. Общее число погибших при ударе украинских военнослужащих в Минобороны оценили в 120 человек.

Еще две пусковые РСЗО HIMARS были уничтожены в районе Краматорска. Как сообщают в военном ведомстве, из них украинские военные вели обстрелы населенных пунктов ДНР.

Помимо этого в районах Артемовска и Червоной Дибровы (ЛНР) были уничтожены три артиллерийские системы М-777, а в районах Волчанска и Серебрянки (ДНР) — две украинские боевые машины РСЗО «Град».

Также в военном ведомстве сообщили об ударах по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое (Харьковская область).

В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка (Харьковская область), а также Стельмаховка (ЛНР) уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Бои с украинскими штурмовыми отрядами велись в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Новосадовое, Серебрянка и Григоровка (ДНР).