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В центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба», следует из сообщения в телеграм-канале столичного МЧС. Ведомство опубликовало видео тушения пожара, где видна вывеска заведения.

«Происходит открытое горение в отдельно стоящем трехэтажном административном здании на первом этаже. Площадь пожара составляет 200 кв. м, угрозы распространения на соседние здания нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Людей в здании нет, информации о пострадавших не поступало. Пожар локализовали в 10:56.

МЧС указывает, что загоревшееся здание находится по адресу: 1-й Волконский переулок, д. 15. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в этом доме ресторана нет. ТАСС пишет, что он располагается на ул. Садовая-Самотечная, д. 13/14с2 — это здание напротив дома в 1-м Волконском переулке.

По данным собеседника агентства, в горящем здании началось обрушение перекрытий. Очаг возгорания был на первом этаже, но огонь распространяется и на другие. Внутри здания, по данным источника ТАСС, есть газовый баллон. Людей из жилого дома рядом эвакуируют, рассказал собеседник агентства.

В начале ноября прошлого года в Костроме при пожаре в кафе погибли 13 человек. Возгорание произошло после того, как один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы внутри помещения. В этом подозревают военнослужащего Станислава Ионкина, его арестовали после пожара. Также были взяты под стражу владелец кафе, депутат областной думы Ихтияр Мирзоев, и директор компании «Империя» Наталья Беленогова, которая организовала работу кафе. Было возбуждено несколько уголовных дел.