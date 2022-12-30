В результате пожара в казино в Камбодже погибли 19 человек
Число погибших в результате пожара в отеле-казино в Камбодже возросло до 19. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Пожар начался еще в среду, его удалось потушить на следующий день, рассказал глава департамента информации провинции Бантей Минчей Сек Сохом.
Пожар произошел в гостинице Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет. Погибли 19 человек, еще 60 получили ранения. Число жертв может вырасти, сказал Сек Сохом. Ранее сообщалось о десяти погибших.
В отеле в момент возгорания находились 50 граждан Таиланда. Город Пойпет расположен на границе с Камбоджей. В Таиланде казино нелегальны, поэтому граждане посещают Камбоджу и играют там. Казино, в котором случился пожар, находится в пешей доступности от границы.