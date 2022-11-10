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Владельца сгоревшего в Костроме кафе арестовали на два месяца

Владельца сгоревшего в Костроме кафе, депутата Мирзоева арестовали до 5 января
Ихтияр Мирзоев (в центре)
Ихтияр Мирзоев (в центре) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал владельца костромского кафе «Полигон», депутата областной думы Ихтияра Мирзоева до 5 января, сообщили РБК в суде. В заведении 5 ноября произошел пожар, в котором погибли 13 человек.

«В удовлетворении ходатайств обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано», — уточнили в суде.

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Мирзоева обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Пожар в кафе в ночь на 5 ноября начался после того, как один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы. Военнослужащего Станислава Ионкина, который, по версии следствия, устроил пожар, арестовали, также под арест отправили директора компании «Империя» — организатора работы кафе — Наталью Беленогову.  Уголовные дела заведены по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

7 ноября объявлено в Костромской области днем траура по погибшим. Их родственникам выплатят по 100 тыс. руб.

Мирзоев пообещал помогать семьям погибших и содействовать следственным органам. 6 ноября в суде зачитали показания Мирзоева, из которых следовало, что он сдавал в аренду все помещения в здании и не имеет отношения к деятельности компании «Империя». Он также заявил, что арендатор установил электропроводку в сгоревшем кафе и занимался договорами по охране развлекательного центра, куда входит ночной клуб.

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7 ноября «Единая Россия» приостановила членство Мирзоева в партии «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса». Отмечалось, что о приостановке членства попросил сам депутат.

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