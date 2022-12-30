МИД выразил обеспокоенность отсутствием прогресса по Лачинскому коридору

КПП в Лачинском коридоре (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Министерство иностранных дел России обеспокоено блокировкой Лачинского коридора — дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Это следует из комментария официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

«Призываем Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению всех положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Отмечаем, что Лачинский коридор должен быть использован только для целей, обозначенных в данном документе», — говорится в заявлении МИД.

В ноябрьском заявлении президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна говорится, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут миротворческий контингент России. Баку гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору для граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Руководство российского миротворческого контингента продолжает предпринимать шаги для урегулирования ситуации, заверили в МИДе. «Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», — подчеркнули в министерстве.

Армянский МИД обвиняет в перекрытии Лачинского коридора группу неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В Баку заявили, что коридор заблокировал «миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана». Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Он заявил, что, если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, она должна поднять вопрос о наделении своих миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или в регион должен быть отправлен многонациональный миротворческий контингент.

Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать коридор. Ереван утверждает, что 12 декабря Азербайджан организовал блокаду «единственной дороги, соединяющей 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром, тем самым лишив всех и все возможности попасть [в Нагорный Карабах] и выехать [оттуда]».

Ранее обеспечить безопасный проход через Лачинский коридор от Азербайджана требовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он обязал Баку создать условия для передвижения всех тяжелобольных и нуждающихся в медицинской помощи в Армении, а также оставшихся без крова или средств к существованию.