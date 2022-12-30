Власти Индонезии сняли все коронавирусные ограничения в стране

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Индонезия отменила все оставшиеся ограничения по борьбе с распространением COVID-19, заявил индонезийский президент Джоко Видодо, передает газета Jakarta Post.

«Ограничений на собрания и передвижения больше не будет», — передает слова президента газета.

По его словам, такое решение было принято на основе последних данных о количестве зараженных. Видодо также призвал индонезийцев продолжать носить маски в помещениях и при нахождении в толпе.

Большинство ограничений на передвижение в Индонезии до этого было снято для тех, кто сделал хотя бы одну прививку, отмечает Jakarta Post. Однако сохранялось требование носить маски в помещениях и использовать COVID-приложение (приложение для цифрового отслеживания контактов COVID-19 в Индонезии) при входе в общественные места.

О первых случаях заражения COVID-19 в Индонезии сообщили в начале марта 2020 года. Позже стало известно, что индонезийские власти планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг.

В августе того же года в Индонезии обнаружили измененный штамм COVID-19, который в научных кругах получил обозначение D614G и является более заразным, заявлял заместитель директора расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо.

С начала пандемии в Индонезии выявили 6,7 млн заразившихся, умерли от коронавируса более 160 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За последние 28 дней было выявлено 48,9 тыс. случаев заболевания, смертность составила 699.