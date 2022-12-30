Власти Индонезии сняли все коронавирусные ограничения в стране

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА 16:43
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 16:35
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:35
Начать новую жизнь с 1 января. 10 книг, которые в этом помогут Life, 16:34
Власти Индонезии сняли все коронавирусные ограничения в стране Общество, 16:33
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в 2023 году Общество, 16:22
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 16:20
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Жители Приморья увидели запуск южнокорейской ракеты. Видео Политика, 16:11
Волож не останется внешним консультантом «Яндекса» Бизнес, 16:06
В Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного управления СК Политика, 16:06
Совбез Белоруссии допустил падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу» Политика, 16:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:00
Казахстан депортировал уехавшего из России из-за мобилизации офицера ФСО Политика, 15:56
Песков ответил на вопрос об указе Зеленского как шаге к «денацификации» Политика, 15:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Индонезии сняли все коронавирусные ограничения в стране

Фото: Willy Kurniawan / Reuters
Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Индонезия отменила все оставшиеся ограничения по борьбе с распространением COVID-19, заявил индонезийский президент Джоко Видодо, передает газета Jakarta Post.

«Ограничений на собрания и передвижения больше не будет», — передает слова президента газета.

По его словам, такое решение было принято на основе последних данных о количестве зараженных. Видодо также призвал индонезийцев продолжать носить маски в помещениях и при нахождении в толпе.

Большинство ограничений на передвижение в Индонезии до этого было снято для тех, кто сделал хотя бы одну прививку, отмечает Jakarta Post. Однако сохранялось требование носить маски в помещениях и использовать COVID-приложение (приложение для цифрового отслеживания контактов COVID-19 в Индонезии) при входе в общественные места.

О первых случаях заражения COVID-19 в Индонезии сообщили в начале марта 2020 года. Позже стало известно, что индонезийские власти планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг.

В августе того же года в Индонезии обнаружили измененный штамм COVID-19, который в научных кругах получил обозначение D614G и является более заразным, заявлял заместитель директора расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо.

Читайте на РБК Pro
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы
Игры на $11 млрд: как сколотил капитал отец самой юной миллиардерши мира
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа

С начала пандемии в Индонезии выявили 6,7 млн заразившихся, умерли от коронавируса более 160 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За последние 28 дней было выявлено 48,9 тыс. случаев заболевания, смертность составила 699.

Теги
Индонезия коронавирус пандемия
Материалы по теме
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
Король и королева Таиланда заразились коронавирусом
Общество
Ученые сообщили, что коронавирус может передаваться от тел умерших
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter