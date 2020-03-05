В Индонезии зараженных коронавирусом разместят на необитаемом острове

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Власти Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

По словам главнокомандующего, остров Галанг был выбран в качестве места для больницы, так как там сохранились несколько зданий, использовавшихся в 1979–1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству. Кроме того, он расположен в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим.

Хади Тьяджанто сообщил, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр. Ожидается, что больница сможет принять до 1 тыс. пациентов. Министр общественных работ и жилищного строительства в свою очередь заявил, что оборудовать такую больницу можно за месяц.

2 марта в Индонезии выявили первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. По словам президента страны Джоко Видодо, заразившимися оказались 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь. Глава государства отметил, что в стране подготовили более 100 больниц с изоляционными помещениями и необходимым медицинским оборудованием.