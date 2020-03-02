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В Индонезии выявили первые два случая заражения новым коронавирусом

Фото: Andrew Gal / Zuma / Global Look Press

В Индонезии врачи выявили первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на заявление президента страны Джоко Видодо.

По словам президента, заразившимися оказались 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь. Они контактировали с гражданкой Японии, у которой ранее диагностировали коронавирус во время ее пребывания в Малайзии после посещения Индонезии.

Так, получив информацию о заболевшей японке, власти Индонезии начали устанавливать, с кем она общалась, находясь в стране.

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«Мы проверили [двух человек], и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что у них положительный результат на коронавирус», — рассказал Видодо.

Президент страны отметил, что власти подготовили более 100 больниц с изоляционными помещениями и необходимым медицинским оборудованием.

Министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто уточнил, что две заболевшие женщины живут в городе Депок в провинции Западная Ява, однако в настоящее время находятся в инфекционной больнице RSPI Sulianti Suroso в Джакарте.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Затем случаи заражения были выявлены в США, Италии, Иране, Японии и других странах. По последним данным, от коронавируса умерли 3044 человека.

Теги: Индонезия, заражение, коронавирус
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