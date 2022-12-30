В Кремле назвали здоровье Путина вопросом государственной безопасности

Песков: Путин пока не будет общаться с прессой в «допандемийном» формате

Общение президента России Владимира Путина с журналистами вряд ли в обозримой перспективе станет таким же, как до пандемии коронавируса, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков объяснил это мутациями вирусов и волнами заболеваемости гриппом разных штаммов. «Это, конечно, все с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности. Потому что, конечно, в таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности», — подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что по мере сокращения заболеваемости «можно будет в более свободном режиме общаться».

24 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Путин рассмешила дистанция между сценой со спикерами и аудиторией. «Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят. Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо», — сказал президент.

В начале года Путин проводил встречи с министрами обороны и иностранных дел России Сергем Шойгу и Сергеем Лавровым, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном за столом длиной в несколько метров. Песков объяснял это коронавирусными ограничениями и мерами предосторожности.

Заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом, говорили РБК в Роспотребнадзоре. 28 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за неделю гриппом в России заболели почти 1,8 млн человек. Во всех регионах страны выявили свиной грипп.