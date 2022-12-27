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Штамм гриппа А (H1N1) 2009 — свиной грипп — выявили во всех регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — говорится в сообщении.

20 декабря ведомство сообщило, что штамм выявили в 86 регионах. После присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей субъектов России стало 89.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 декабря заявила, что свиной грипп в этом году пришел в Россию всерьез. Заболеваемость растет последние несколько недель. В среднем по России за неделю с 12 по 18 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 15,8%. За прошедшую неделю она сократилась на 7%, сообщили в ведомстве.

Наиболее распространенный в этом году вариант гриппа «наносит самый серьезный ущерб здоровью», отмечала Попова. Свиной грипп, по данным Роспотребнадзора, считается одним из опасных его вариантов, так как может вызывать тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии.