Политика ,
0
Кремль анонсировал онлайн-переговоры Путина и Си Цзиньпина 30 декабря
Пресс-секретарь Песков: Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи 30 декабря
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина пройдут 30 декабря по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы готовим общение президента Путина и председателя Си. Оно состоится завтра в первой половине дня», — сказал Песков, уточнив, что разговор будет проходить по защищенной видеосвязи.
Материал дополняется