Кремль анонсировал онлайн-переговоры Путина и Си Цзиньпина 30 декабря

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина (Фото: kremlin.ru)

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина пройдут 30 декабря по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы готовим общение президента Путина и председателя Си. Оно состоится завтра в первой половине дня», — сказал Песков, уточнив, что разговор будет проходить по защищенной видеосвязи.

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