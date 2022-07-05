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Кремль опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Песков опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от приглашения Путина посетить Россию
По словам Пескова, и у Путина есть действующее приглашение посетить Китай, и у Си Цзиньпина — посетить Россию. Сообщения об отказе лидера КНР приехать в Москву пресс-секретарь опроверг
Cи Цзиньпин
Cи Цзиньпин (Фото: Ju Peng / Global Look Press)

Сообщения о том, что председатель КНР отказался от приглашения президента Владимира Путина посетить Россию, полностью не соответствуют действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Об отказе ранее сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники. По данным издания, Си Цзиньпин заявил, что посетить Россию будет сложно из-за антикоронавирусных ограничений. В связи с этим Пескова спросили, действительно ли лидер КНР ответил отказом.

«Нет, это не так. <...> Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются. Это абсолютно нормально. <...> Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина — посетить Россию», — ответил пресс-секретарь российского президента.

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Си Цзиньпин

Как напомнила Yomiuri, Си Цзиньпин не посещал зарубежные страны с конца января 2020 года. В издании предположили, что лидер КНР также старается не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике в преддверии съезда Компартии Китая осенью 2022 года, на котором он, скорее всего, останется на третий срок. Визит в Москву же может углубить кризис в отношениях Китая с США и Европой, которые усиливают санкционное давление на Россию, пишет Yomiuri.

В прошлый раз Путин и Си Цзиньпин встречались в начале февраля, когда российский президент посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине. Переговоры глав государств длились три часа. По итогам Россия и Китай выпустили совместное заявление, в котором КНР поддержала российские требования к НАТО, а Россия пообещала не признавать независимость Тайваня и осудила политизацию вопроса о происхождении коронавируса.

Уже после начала российской спецоперации на Украине Китай не стал присоединяться к западным санкциям против Москвы и выступил за мирное урегулирование ситуации. Как сообщали источники Washington Post, Си Цзиньпин поручил советникам придумать, как оказать России финансовую помощь, при этом не нарушая ограничительных мер. Вашингтон же неоднократно предупреждал Пекин о последствиях, если тот выделит Москве материальную помощь. По словам президента США Джо Байдена, Китай должен понимать, что его экономическое будущее в большей мере связано с Западом, нежели с Россией.

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