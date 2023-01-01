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В России вместо пенсионного и страхового начал работать один фонд

Вместо пенсионного и фонда социального страхования в России появился один
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

С 1 января 2023 года России начинает работу Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд). Об этом говорится в законе, который вступил в силу с нового года.

Новый фонд объединяет в себе функции, которые были в компетенции Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) — он будет предоставлять государственные услуги в области социального обеспечения. Согласно закону Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. Также он будет осуществлять пенсионное и социальное обеспечение, предоставлять меры социальной защиты для россиян.

Как объяснили в ПФР, объединение двух структур позволит гражданам быстрее получать сразу несколько мер соцподдержки. Россияне смогут обратиться за услугами в объединенные клиентские службы и МФЦ лично или дистанционно через портал госуслуг.

«С 2023 года база исчисления фондов становится единой, становится понятным механизм начисления страховых взносов, а вся процедура расщепления по видам страхования поступающих взносов будет отнесена на плечи федеральной налоговой службы, федерального казначейства и уже объединенного фонда», — передает ТАСС слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В декабре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил главу Социального фонда — им стал временно исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного фонда Сергей Чирков, занимавший этот пост в ПФР с июля 2022 года. Учредителем фонда выступает правительство, его деятельность будет подотчетна Наблюдательному совету, в который войдут семь человек — представители профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совета Федерации, правительства, координатор Российской трудовой комиссии и председатель фонда.

По словам Чиркова, объединение «предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов». Сроки перечисления пенсий и других выплат останутся прежними.

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Авторы
Теги
Маргарита Матяшева
Пенсионный фонд страхование
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