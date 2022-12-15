Мишустин назначил главу Фонда пенсионного и социального страхования

Им стал врио главы Пенсионного фонда Сергей Чирков. Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работу 1 января 2023 года

Сергей Чирков (Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности председателя правления Пенсионного фонда Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования.

«Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Чирков возглавил ПФР в июле 2022 года, до этого он занимал должность зампреда правления фонда. В ПФР он работает с 2001 года.

Чирков на посту главы Пенсионного фонда сменил Андрея Кигима. Тот руководил им около полутора лет.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования, он начнет работу 1 января 2023 года. Ранее Пенсионный фонд и Фонд социального страхования существовали по отдельности.

Целью объединения власти называют «повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес». Социальный фонд сохранит преемственность всех выплат и обязательств, говорили они.