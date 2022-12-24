Социальный фонд сохранит сроки перечисления пенсий и выплат

Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и других выплат. Об этом «РИА Новости» сказал председатель фонда Сергей Чирков.

«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся», — сказал Чирков, отметив, что с 9 января в фонде откроются клиентские службы для посетителей. Адреса этих служб можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), также работают электронные сервисы.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования, сделав их одним Социальным фондом. Новое учреждение начнет работу с 1 января 2023 года. Власти считают, что так повысится качество обслуживания граждан, а работа единого фонда обеспечит «быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки», а также снизит нагрузку на бизнес. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил врио главы фонда Чиркова, который возглавил ПФР в июле 2022 года.