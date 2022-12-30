В Севастополе сработала система ПВО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Times узнала о словах Путина Тони Блэру о нежелании быть «анти-НАТО» Политика, 12:06
МИД заявил о готовности открыть наземное пассажирское сообщение с Китаем Политика, 12:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:04
Армения решила через ООН обязать Баку разблокировать Лачинский коридор Политика, 12:00
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 11:59
МВД рассмотрит предложение о «зимней амнистии» для водителей по штрафам Авто, 11:57
Как изменится мир в 2023 году: большой обзор The Economist Pro, 11:56
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Несостоявшийся политзаключенный, актер. Топ-10 неизвестных фактов о Пеле Спорт, 11:56
Власти возбудили дело после падения сосульки на генерала МЧС Общество, 11:47
Переговоры Путина и Си Цзиньпина. Видео Политика, 11:47
Британия передала Киеву металлодетекторы и наборы для обезвреживания бомб Политика, 11:46
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 11:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:42
Срочные продажи, дерзкие покупатели: что стало со вторичным рынком Москвы Недвижимость, 11:41
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Михаил Развожаев: в Севастополе отработала система ПВО
Виды Севастополя
Виды Севастополя (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в телеграм-канале. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

Начиная с лета Севастополь неоднократно подвергался атакам. Одной из самых масштабных стала атака беспилотников на суда Черноморского флота и гражданские корабли 29 октября. В Минобороны заявили, что ее организовал Киев при помощи британских специалистов. Были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников, для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили боносетевое заграждение и одно судно.

8 декабря военный корабль сбил беспилотник в Севастополе над акваторией моря. За два дня до этого пресс-служба севастопольского губернатора сообщала, что в море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два дрона.

В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО

Теги
Севастополь беспилотники ПВО Михаил Развожаев
Материалы по теме
Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах и двух вертолетах Украины
Политика
Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев
Политика
Трое военных погибли после атаки украинского дрона на аэродром в Энгельсе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter