В Севастополе сработала система ПВО

Виды Севастополя (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в телеграм-канале. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

Начиная с лета Севастополь неоднократно подвергался атакам. Одной из самых масштабных стала атака беспилотников на суда Черноморского флота и гражданские корабли 29 октября. В Минобороны заявили, что ее организовал Киев при помощи британских специалистов. Были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников, для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили боносетевое заграждение и одно судно.

8 декабря военный корабль сбил беспилотник в Севастополе над акваторией моря. За два дня до этого пресс-служба севастопольского губернатора сообщала, что в море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два дрона.