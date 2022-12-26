В Севастополе рекомендовали жителям не пугать соседей в Новый год

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жителям Севастополя лучше отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь и праздничные дни, заявил глава города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства, говорится в его телеграм-канале.

«Давайте не будем понапрасну пугать своих соседей и откажемся от запуска фейерверков в это время. А все имеющиеся салюты запустим все вместе в День Победы в специальной военной операции», — написал губернатор.

Он отметил, что запретить продажу пиротехнических изделий власти не могут, но людям рекомендуют отказаться от запуска, чтобы не «оказаться в не очень приятной ситуации в новогоднюю ночь». Многие сейчас тревожно воспринимают любые громкие звуки, отметил Развожаев.

При этом в Крыму в ночь с 31 декабря на 1 января запуск салютов разрешен, говорится на сайте главы республики Сергея Аксенова. С конца августа в регионе действует запрет на использование пиротехники, но для Нового года власти решили сделать исключение.

Запуск фейерверков и их продажу запретили в приграничной Курской области с 12 декабря до конца января. Это сделано для обеспечения безопасности и спокойствия местных жителей, сообщал глава региона Роман Старовойт.