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Очередь из автомобилей скопилась на границе России и Грузии

Первый замглавы ФТС сообщил о пробке на границе России и Грузии из-за скопления грузовиков
Автомобильная очередь на КПП &laquo;Верхний Ларс&raquo;
Автомобильная очередь на КПП «Верхний Ларс» (Фото: Ольга Смольская / РИА Новости)

Большая очередь из автомобилей образовалась на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе России с Грузией, сообщил «РИА Новости» первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Очередь скопилась на выезд с российской стороны в Грузию, в ней стоят в основном грузовики, отметил Давыдов. Он объяснил наплыв грузового транспорта приближением новогодних праздников.

«На сегодняшний день «Верхний Ларс» на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь», — сказал замглавы ФТС.

За сутки через КПП в сторону Грузии проезжает более 600 грузовиков, уточнил Давыдов. По его словам, за декабрь этого года поток товаров через «Верхний Ларс» вырос на 65% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на погранпункте по-прежнему идет реконструкция.

«Верхний Ларс» находится в Северной Осетии. Осенью там уже возникали пробки из легковых машин и грузовиков на фоне частичной мобилизации. Из-за пробок власти республики ограничили въезд в регион. Спустя два дня грузинское МВД сообщило, что поток россиян через КПП «Верхний Ларс» сократился.

В декабре директор 4-го департамента стран СНГ МИД Денис Гончар сообщил, что российские власти решили расширить пункт пропуска. «С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей — расширяется пункт пропуска «Верхний Ларс», — говорил он. Дипломат заверил, что строительные работы не повлияют на пропускную способность пункта.

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грузовики пробка из грузовиков Грузия Верхний Ларс ФТС
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