Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении вперед по всей линии соприкосновения на Украине

Пушилин заявил о движении вперед по всей линии соприкосновения на Украине

Российские войска продвигаются в день местами на несколько метров, а где-то на 100-200 метров, продолжаются «веерные обстрелы» Донецка со стороны ВСУ, заявил глава ДНР. Он отметил, что несколько установки РСЗО удается уничтожить

Денис Пушилин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Вооруженные силы в разном темпе продвигаются вперед на всех участках линии соприкосновения, заявил в телеграм-канале исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», — рассказал Пушилин.

Он заявил, что ВСУ ведут «веерные обстрелы» центральной части Донецка, есть погибшие и раненые, ведется контрбатарейная борьба. У ВСУ в этом районе удобное расположение — «выезжают, отстреливаются в кратчайшие сроки и перемещаются», однако несколько украинских огневых точек и установок РСЗО «Град» поражены, продолжил глава ДНР.

Украинский президент Владимир Зеленский в середине ноября называл бои в Донбассе «адом». «Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, <...> сохраняют наши рубежи обороны», — указывал он.

Донецк подвергся обстрелам, в частности, 11 декабря, на улице Батищева в Киевском районе города пострадали двое детей — мальчик и девочка 2011 и 2019 годов рождения. Двумя днями ранее, 9 декабря, из-за обстрелов погибли люди, рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате обстрела снаряды попали в торговые павильоны Центрального рынка Донецка, жилые дома по ул. 50 лет СССР, Школьному бул. и бул. Шевченко, а также пр. Ватутина.

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