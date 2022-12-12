Пушилин заявил о движении вперед по всей линии соприкосновения на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
В Минздраве призвали врачей отказаться от фразы «а мы-то здесь причем?» Общество, 02:06
Власти Москвы заявили о «сверхинтенсивных осадках» и быстром таянии снега Общество, 01:47
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Сестра поддержала Роналду фразой «убили человека». Что происходит на ЧМ Спорт, 01:01
Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны Технологии и медиа, 00:58
Пушилин заявил о движении вперед по всей линии соприкосновения на Украине Политика, 00:47
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Такой хоккей нам не нужен. Культовые цитаты комментатора Николая Озерова Спорт, 00:15
Вильфанд пообещал москвичам октябрьскую погоду в начале недели Общество, 00:05
В России вырос спрос на курсы сестер милосердия и тактической медицины Общество, 00:00
Байден допустил, что рост экономики США опередит КНР впервые за 50 лет Экономика, 11 дек, 23:42
В Белоруссии увидели попытку Запада подтолкнуть Минск к военным действиям Политика, 11 дек, 23:34
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 11 дек, 23:23
Дептранс предупредил о задержках трамваев в Москве из-за осадков Общество, 11 дек, 23:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин заявил о движении вперед по всей линии соприкосновения на Украине

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении вперед по всей линии соприкосновения на Украине
Российские войска продвигаются в день местами на несколько метров, а где-то на 100-200 метров, продолжаются «веерные обстрелы» Донецка со стороны ВСУ, заявил глава ДНР. Он отметил, что несколько установки РСЗО удается уничтожить
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Вооруженные силы в разном темпе продвигаются вперед на всех участках линии соприкосновения, заявил в телеграм-канале исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», — рассказал Пушилин.

Он заявил, что ВСУ ведут «веерные обстрелы» центральной части Донецка, есть погибшие и раненые, ведется контрбатарейная борьба. У ВСУ в этом районе удобное расположение — «выезжают, отстреливаются в кратчайшие сроки и перемещаются», однако несколько украинских огневых точек и установок РСЗО «Град» поражены, продолжил глава ДНР.

Украинский президент Владимир Зеленский в середине ноября называл бои в Донбассе «адом». «Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, <...> сохраняют наши рубежи обороны», — указывал он.

Донецк подвергся обстрелам, в частности, 11 декабря, на улице Батищева в Киевском районе города пострадали двое детей — мальчик и девочка 2011 и 2019 годов рождения. Двумя днями ранее, 9 декабря, из-за обстрелов погибли люди, рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате обстрела снаряды попали в торговые павильоны Центрального рынка Донецка, жилые дома по ул. 50 лет СССР, Школьному бул. и бул. Шевченко, а также пр. Ватутина.

Читайте на РБК Pro
Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже
Ошибка первого шага: как подготовить презентацию, которая точно «зайдет»
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода

Материал дополняется.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ДНР Денис Пушилин
Материалы по теме
Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле ВСУ
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter