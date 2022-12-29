Офис Зеленского заявил о 100% совпадении мнений с США о военном конфликте

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Понимание условий прекращения военного конфликта на Украине полностью совпадает у Украины и США, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью журналистке Наталье Мосейчук, оно выложено на YouTube.

«Я могу сказать, что с американцами у нас 100-процентное совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть», — сказал Ермак, отметив, что с президентом России Владимиром Путиным не будет компромиссов относительно территориальной целостности Украины и суверенитета.

Ермак сообщил также, что встречался с советниками национальной обороны Франции, Германии, США и других стран и обсуждал с ними, «что такое победа, какие наши цели и что такое мир. И подчеркнул американские власти считают украинскую победу «своей победой».

21 декабря украинский президент Владимир Зеленский прибыл в США. Выступая на совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом, Зеленский перечислил, что понимает под справедливым миром: «Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня как президента нет никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он. И резюмировал, что «мир» подразумевает возмещение ущерба его стране.

Байден заявил, что Зеленский открыт для достижения «справедливого мира».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил переговоры на основе «формулы мира» Зеленского, заявив, что Киев не готов к диалогу, а украинский президент «лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины», а также выплаты репараций. Он подчеркнул, что на таких условиях Москва на переговоры не пойдет.