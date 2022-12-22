Байден заявил, что Зеленский «открыт для достижения мира» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский открыт для достижения справедливого мира на Украине, заявил президент США Джо Байден на совместном пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент Зеленский, вы дали ясно понять, что он [президент России Владимир Путин] открыт для достижения. Позвольте мне сказать иначе. Он не открыт, но вы открыты для достижения мира. Вы открыты для достижения справедливого мира», — сказал Байден.

По его мнению, российская сторона «не намерена прекращать» боевые действия на Украине, поэтому США хотят обеспечить, чтобы украинские военные «могли продолжать защищать свою страну столько, сколько потребуется».

Зеленский на той же пресс-конференции объяснил, что он понимает под «справедливым миром» по итогам боевых действий. «Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня, как президента, никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он, добавив, что также подразумевает возмещение ущерба.

В начале декабря в Кремле соглашались, что итогом боевых действий должен стать «справедливый и долгосрочный мир», но при этом отмечали, что перспектив для переговоров пока нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что предпосылками для переговоров должно стать достижение целей специальной военной операции.