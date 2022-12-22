Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Зеленский заявил, что Украина «жива и невредима» Политика, 04:08
Минфин США пояснил, как будет действовать потолок цен на нефтепродукты Экономика, 03:42
Байден заявил, что Зеленский «открыт для достижения мира» на Украине Политика, 03:40
МИД ответил на заявление спецслужбы Молдавии о плане «наступления» России Политика, 03:00
TV2 узнал о возможном назначении Столтенберга главой МВФ Политика, 02:57
США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера Политика, 02:24
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 02:02
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Рогозина и премьера ДНР ранили при обстреле гостиницы в Донецке Политика, 01:32
Зеленский поделился своим пониманием «справедливого мира» Политика, 01:24
Зеленский пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями» Политика, 01:11
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
ВОЗ заявил о дефиците антибиотиков из-за всплеска респираторных инфекций Общество, 00:30
В Пентагоне допустили месяцы подготовки ВСУ к использованию ЗРК Patriot Политика, 00:26
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден заявил, что Зеленский «открыт для достижения мира» на Украине

Президент США Байден заявил, что Зеленский «открыт для достижения мира» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский открыт для достижения справедливого мира на Украине, заявил президент США Джо Байден на совместном пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент Зеленский, вы дали ясно понять, что он [президент России Владимир Путин] открыт для достижения. Позвольте мне сказать иначе. Он не открыт, но вы открыты для достижения мира. Вы открыты для достижения справедливого мира», — сказал Байден.

По его мнению, российская сторона «не намерена прекращать» боевые действия на Украине, поэтому США хотят обеспечить, чтобы украинские военные «могли продолжать защищать свою страну столько, сколько потребуется».

Зеленский на той же пресс-конференции объяснил, что он понимает под «справедливым миром» по итогам боевых действий. «Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня, как президента, никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он, добавив, что также подразумевает возмещение ущерба.

В начале декабря в Кремле соглашались, что итогом боевых действий должен стать «справедливый и долгосрочный мир», но при этом отмечали, что перспектив для переговоров пока нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что предпосылками для переговоров должно стать достижение целей специальной военной операции.

Читайте на РБК Pro
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Сможет ли евро обогнать доллар в 2023 году
Теги
Персоны
Джо Байден США Владимир Зеленский Украина

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Шойгу заявил о готовности России к конструктивным мирным переговорам
Политика
Премьер Венгрии призвал к переговорам России и США для мира на Украине
Политика
Матвиенко не увидела предпосылок для переговоров с Украиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter