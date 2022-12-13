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Хинштейн заявил, что пожелание патриарха учтено в проекте о биометрии

В новом законе о банке персональных данных будет прописана возможность отказаться от сдачи биометрии, сообщил глава комитета Думы по информационной политике. На этом праве настаивал в письме в Госдуму патриарх Кирилл
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Владислав Шатило / РБК)

К законопроекту о единой информационной системе персональных данных ко второму чтению подготовлены поправки, в которых учтены большинство предложений Русской православной церкви, в том числе право на отказ сдавать биометрические данные, сообщил в своем Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Полностью разделяю позицию предстоятеля Русской православной церкви. Конечно же, введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право», — написал Хинштейн.

По его словам, ко второму чтению законопроект был кардинально переработан. Поправки «впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия», в законе появится механизм отказа от сдачи биометрии.

«Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей. Например, им нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг и т.д.», — уточнил Хинштейн.

12 декабря сайт патриархии сообщил, что патриарх Кирилл направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо по поводу этого законопроекта. В нем говорилось, что церковь, приветствуя развитие цифровых технологий, всегда призывала помнить и о присущих им рисках.

РПЦ выступила «за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора», а также за необходимость «исключить любые материальные преференции для тех, кто использует биометрическую идентификацию». В письме также говорилось о необходимости полностью запретить сбор биометрических данных детей.

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В письме Кирилл напомнил об уже принятых РПЦ решениях, в том числе о «Послании Священного Синода Русской Православной Церкви епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием» от 25 августа 2020 года. В нем говорилось, что «использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института».

Патриарх, однако, признал, что необходимость государственного регулирования сферы сбора биометрических данных обоснована, поскольку продолжительное время такие данные бесконтрольно собирали коммерческие структуры.

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