СПЧ увидел риск ущемления прав в проекте о сборе биометрии

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина провести парламентские слушания по законопроекту о единой биометрической системе. Совет считает, что принятие документа в его текущей версии может привести к ущемлению конституционных прав граждан, говорится в телеграм-канале СПЧ.

Законопроект, о котором идет речь, 12 октября внес в Госдуму депутат нижней палаты от «Единой России» Антон Горелкин. 24 ноября Госдума приняла его в первом чтении. Документ предполагает создание единой биометрической системы персональных данных граждан. Во втором чтении он будет рассматриваться 20 декабря.

Законопроект вызвал большой общественный резонанс на фоне появления сообщений об утечках персональных данных, отметили в СПЧ. «Негативные последствия в случае утечки биометрических персональных данных кратно выше, поскольку граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос», — привели в СПЧ суть заключения экспертов совета.

Кроме того, документ предусматривает, что биометрию будут собирать принудительно. Это может привести к ущемлению прав, в том числе трудовых, граждан, отказавшихся сдавать данные, полагают в совете.

Фадеев в письме Володину предложил пригласить на слушания представителей научных, экспертных, религиозных и общественных организаций.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что депутаты учтут настояние патриарха Московского и всея Руси Кирилла оставить гражданам право не сдавать биометрию, если они этого не хотят. «Введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные, это его полное право», — подчеркивал он.

Депутат обещал, что ко второму чтению законопроект кардинально переработают и пропишут в нем запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии. За нарушение этого правила установят ответственность. Также в проекте появится механизм отказа от сдачи биометрии, уточнял Хинштейн.