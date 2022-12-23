Совфед одобрил закон о запрете принудительного сбора биометрии

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Совет Федерации одобрил закон о введении в России единой системы обработки биометрических данных граждан, передает корреспондент РБК. Против проголосовал только один сенатор, десять воздержались.

Законопроект предполагает, что сдача биометрических данных может быть только добровольной. Отказ от нее не может стать причиной не оказывать гражданину какой-либо услуги. Сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с разрешения родителей.

В документе ограничивается перечень категорий собираемой — это только образцы голоса и изображения лица. Сбор геномной информации запрещен. Сданную биометрию можно удалить, отозвав согласие на обработку (за несовершеннолетних это могут сделать родители или опекуны).

Биометрические данные будут храниться и обрабатываться в единой системе, которая будет работать в привязке к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Хранить, обрабатывать и использовать биометрические данные разрешено только в базах, находящихся в России, любое иностранное участие запрещено. Оператор базы будет нести гражданскую, уголовную и административную ответственность, отметил на заседании глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Законопроект об идентификации и аутентификации россиян с помощью биометрии внес в Госдуму депутат от партии «Единая Россия» Антон Горелкин. Документ предусматривал принудительный сбор биометрии — эту идею раскритиковал СПЧ. Проект был значительно переработан и 21 декабря принят Думой в третьем чтении.