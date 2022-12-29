МИД осудил ограничение работы российских ученых на Шпицбергене

Российский шахтерский поселок Баренцбург (Фото: Olaf Krüger / imageBROKER.com / Global Look Press)

Москва категорически не приемлет ужесточение властями Норвегии условий работы российских организаций на архипелаге Шпицберген, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова пояснила, что в декабре норвежские власти ввели ограничения на выполнение в районе Шпицбергена научно-исследовательских работ для судна «Дальние Зеленцы» (принадлежит Мурманскому морскому биологическому институту Российской академии наук (ММБИ РАН). Ученые планировали изучить морские экосистемы в рамках программы, согласованной с правительством королевства, которая действует до конца 2023 года, отметила она.

Судну «Дальние Зеленцы» института также «фактически закрыт доступ в российский поселок Баренцбург», хотя уведомление норвежской стороне было направлено вовремя, указала Захарова. Представитель МИДа заявила, что введенные норвежскими властями ограничения нарушают положение Договора о Шпицбергене 1920 года, дающее гражданам государств — участников соглашения право свободного доступа на архипелаг для любой цели и задачи.

Газета Darbladet со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы пишет, что Норвегия разрешила российским ученым провести часть исследования, но не ту, которая должна пройти в норвежских территориальных водах. Кроме того, власти королевства утверждают, что упомянутый в заявке исследовательский проект уже закончился, а сотрудничество между Свальбардским международным университетом на Шпицбергене и ММБИ РАН, финансировавшееся Исследовательским советом Норвегии, было прекращено.

Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон в разговоре с Dagbladet пояснил, что российская заявка рассматривалась в соответствии с морским международным правом. Норвегия может отказать в проведении исследований в своих территориальных водах, отметил он. Не одобрить заявку на работы за их пределами королевство может только в нескольких случаях, например, если речь идет не о научных исследованиях, а о рыбной ловле или эксплуатации природных ресурсов, добавил он.

Шпицберген — архипелаг в Северном Ледовитом океане. Согласно соглашению 1920 года, Норвегия получила суверенитет над территорией, а участники договора (Россия, Швеция и еще около 50 стран) могут использовать ее естественные ресурсы и территориальные воды. На архипелаге есть два российских поселка — Пирамид и Баренцбург. Во втором населенном пункте живут около 500 человек.

Россия неоднократно обвиняла Норвегию в нарушении Шпицбергенского трактата. В конце июня власти королевства отказались пропускать российские грузы с 20 т продовольствия на Шпицберген, объяснив это санкциями. В МИД России ситуацию назвали неприемлемой. В итоге стороны договорились, что грузы на архипелаг будет доставлять норвежский перевозчик.