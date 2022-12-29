СБУ сообщила о приговоре «личному информатору» Стрелкова

Игорь Стрелков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Украинский суд приговорил «личного информатора» бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к десяти годам тюрьмы, заявила Служба безопасности Украины.

Как говорится в сообщении СБУ, суд назначил ему наказание по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

22 ноября СБУ сообщала, что завершила расследование и передала в суд материалы уголовного дела против «двух российских агентов», одного из которых назвали личным информатором экс-министра обороны ДНР. Его задержали в прифронтовых регионах Донецкой области в мае этого года.

Как утверждает СБУ, он по поручению Стрелкова пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. В сообщении отмечается, что мужчина передавал России локации местных государственных учреждений и критической инфраструктуры. СБУ также заявила, что данные он отправлял с помощью своего электронного адреса в виде меток на электронных картах с подробным описанием местности.

Спецслужба отмечает, что осужденный вышел на связь со Стрелковым через соцсеть «Одноклассники» после начала российской военной операции на Украине. Стрелков 29 декабря опроверг наличие действующего аккаунта в «Одноклассниках». «На всякий случай — мой аккаунт в «Одноклассниках» лет так пять-шесть как заморожен. <...> Я туда не пишу, там ничего не читаю и вообще туда не захожу», — заявил Стрелков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что его профиль в соцсети был взломан.

На Украине в отношении Стрелкова заведено несколько уголовных дел — за террористическую деятельность, убийства, пытки и нарушение государственного суверенитета. В Главном управлении разведки страны в середине октября указывали, что Стрелков участвует в спецоперации на Украине, пообещав за его поимку $100 тыс. Сам он в начале декабря говорил, что очередная его попытка участвовать в боевых действиях не удалась.