СБУ передала в суд дело «личного информатора Стрелкова»

«Личный информатор» связался со Стрелковым после ввода войск России на Украину, затем собирал для него данные о нахождении объектов критической инфраструктуры, считает следствие. Сам Стрелков с середины октября находится в армии

Игорь Стрелков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование и передала в суд материалы уголовного дела против «двух российских агентов», одного из них ведомство называет личном информатором экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Они собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений сил обороны на восточном направлении. Обоих злоумышленников задержали в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области. Среди задержанных —личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина», — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

По данным следствия, после начала российской военной операции на Украине информатор связался со Стрелковым через «Одноклассников» и предложил помощь в боевых действиях против ВСУ. По поручению Стрелкова он собирал данные о местах временного базирования и маршрутах перемещения подразделений украинских войск на территории Славянска, а также передавал местонахождения объектов критической инфраструктуры и местных госучреждений, утверждают в СБУ. Как указывают в спецслужбе, «информатора» задержали при «попытке переправки оборонной информации».

Другим задержанным стал житель поселка Клебан-Бык, которого завербовали сотрудники ФСБ, добавили в СБУ. По информации последней, он вел разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе, среди прочего пытался обнаружить колонны техники ВСУ и передать геолокацию в Россию.

Обоих в СБУ подозревают по чч. 2, 3 ст. 114–2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, о движении, перемещении или размещении вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Это грозит лишением свободы на срок до 12 лет.

На Украине в отношении Стрелкова заведено несколько уголовных дел — за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета. В Главном управлении разведки страны в середине октября указали, что Стрелков участвует в спецоперации на Украине, пообещав за его поимку $100 тыс. «С 14.10.2022 г. в действующей армии», — написал затем Стрелков, а жена, Мирослава Регинская, опубликовала его фото в военной форме.