Лавров счел украинских политиков «недоговороспособными»

С представителями действующей на Украине власти нельзя договориться, заявил в интервью «РИА Новости» российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы», — сказал он.

Говоря о возможности сотрудничества со странами Запада, министр отметил, что если когда-то Москва вернется «к совместной работе» с ним, то уже «на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают».

В первые недели спецоперации Россия и Украина вели переговоры по мирному урегулированию конфликта, но затем контакты были заморожены.

Москва настаивает на неготовности Киева к продолжению переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, для возобновления контактов украинской власти требуется «политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны». Москва «открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», говорил министр обороны Сергей Шойгу.



Киев считает, что к переговорам не готова Москва. В ноябре президент страны Владимир Зеленский выступил с мирной инициативой и предложил десять условий урегулирования, в числе которых были вывод российских войск и прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.



Лавров отмечал, что эти условия нереалистичны и неадекватны ситуации. В МИД России также указывали, что Москва не будет вести переговоры на условиях, которые сейчас выдвигает Киев.