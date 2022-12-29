Reuters узнал, когда «шаманы видят» окончание конфликта России и Украины

Военный конфликт между Россией и Украиной может окончиться уже в 2023 году, мирный договор могут подписать к концу лета. Об сообщил Reuters со ссылкой на предсказание группы шаманов и целителей во время церемонии очищения в Перу.

Агентство указало, что шаманы проводят церемонию каждый год в конце декабря. В этот раз на церемонии шаманы использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.

«Все это успокоится. Мир, умиротворение придут. Это то, что мы видели», — сказал шаман Клеофе Седано, предсказав, что мирный договор будет подписан к августу.

Помимо этого шаманы предсказали стихийные бедствия в следующем году, отмечает Reuters. Так, в Северной Америке, возможно в США, может произойти землетрясение. «Будет много трагедий, в основном, климатических», — добавили они.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны, защита людей от «геноцида со стороны киевского режима» и создания условий, гарантирующих безопасность России.

Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о планах на 2023 год, заявлял, что спецоперация продолжится, пока не будут выполнены все поставленные задачи. Ранее в Кремле отмечали «существенное продвижение» в демилитаризации Украины. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что «украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется».

В конце июня российский лидер предложил не говорить о сроках ее окончания.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предположил, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал он.

В интервью журналу Economist украинский лидер говорил, что единственным способом завершить боевые действия дипломатическим путем является отвод российских войск на границы 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым).

Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — по итогам голосования в сентябре 2022 года. Украина и Запад считают референдумы незаконными. Россия заявляет, что вопрос принадлежности этих территорий решен.

В МИД России считают нереалистичными условия, которые выдвигает Украина для переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение этих регионов к России.