Глава «Аэрофлота» назвал сроки использования Boeing и Airbus

Иностранные самолеты производства Airbus и Boeing в парке «Аэрофлота» можно эксплуатировать даже после 2030 года, утверждает гендиректор компании Сергей Александровский. Средний возраст этих самолетов — семь лет

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Аэрофлот», которая, по собственным данным, обладает одним из самых молодых парков в мире (их средний возраст составляет семь лет), может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing еще более семи лет — «даже после 2030», заявил в интервью РБК ее гендиректор Сергей Александровский.



«Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше — это тоже наше конкурентное преимущество, — рассуждает топ-менеджер. — Государство не снимало с нас задачу обеспечения транспортной доступности, а что будет с рынком, с выбытием западных воздушных судов дальше, никто не знает». По данным авиакомпании на 1 декабря 2022 года, в «Аэрофлоте» числилось 180 самолетов, из них задействовано в расписании около 150.

Большую часть парка «Аэрофлота» составляют самолеты семейства Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737-800 (37 самолетов) и Boeing 777-300ER (22 самолета). Но после начала военной спецоперации на Украине западные страны ввели запрет на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним. Из-за них авиакомпания, в частности, не смогла получить 15 из 22 заказанных самолетов Airbus A350-900. «В текущих условиях продолжение поставок не представляется возможным», — констатирует Александровский.

На этом фоне в сентябре 2022 года компания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение «о намерениях в отношении приобретения» 339 самолетов российского производства. Соглашение предусматривает передачу «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров тогда сказал, что сумма контракта составила более 1 трлн руб., что является рекордом. «Аэрофлот» не комментировал сумму сделки. «Это для промышленности заказ на такую сумму, а для авиакомпании это ежемесячные операционные расходы, которые будут расти постепенно, ведь мы будем подстраивать свои ресурсы под растущий парк новых российских самолетов постепенно, а не сразу», — пояснил РБК глава авиакомпании. По его словам, соглашение о поставки такого большого парка — дополнительная возможность уйти от рисков в условиях неизвестности о возможности возобновлениях поставок иностранных самолетов.