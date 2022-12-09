Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Как сделать корпоративный портал на всю страну РБК и Cloud, 05:22
Прокуратура оценила ущерб от коррупции в 2022 году в более 37 млрд. руб. Общество, 05:12
В США опровергли причастность России к «пробке танкеров» в водах Турции Экономика, 04:54
Россия за полгода вывела из реестра Бермудских островов 201 самолет Бизнес, 04:47
Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС Политика, 04:08
Японский миллиардер выбрал для полета на Луну диджея Аоки и звезду K-pop Технологии и медиа, 03:54
Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит сеть магазинов под новым брендом Бизнес, 03:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Париже около 125 тыс. домов остались без света Общество, 03:08
Reuters узнал о передаче Киеву оружия для борьбы с дронами на $275 млн Политика, 02:38
В VK появилась маркировка сообществ с потенциальным ЛГБТ-контентом Технологии и медиа, 02:35
Гражданку США Криванек депортировали из России Общество, 01:47
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Белград обвинил полицию Косово в «оккупации» северной части края Политика, 01:33
Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену подследственных Политика, 01:27
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Война санкций ,  
0 

Россия за полгода вывела из реестра Бермудских островов 201 самолет

«Коммерсантъ»: за полгода Россия вывела из реестра Бермудских островов 201 самолет
Представитель гражданской авиации Бермуд отметил, что если в марте в Бермудском реестре насчитывался 721 самолет, эксплуатировавшийся российскими компаниями, то сейчас их 520. Большинство снятых с реестра судов — Boeing и Airbus
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Спустя полгода после введения санкций российским авиакомпаниям удалось снять с регистрации в Бермудском реестре и перерегистрировать в России 201 самолет, включая 150 Boeing и Airbus, а также несколько десятков Embraer, Bombardier и Gulfstream. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу департамента гражданской авиации Бермуд (BCAA) Томаса Данстана.

По его словам, на 13 марта в Бермудском реестре насчитывался 721 самолет, эксплуатировавшийся российскими авиакомпаниями, тогда как сейчас — 520. Он также указал, что в число «дебермудизированных» воздушных судов не вошли лайнеры, арестованные с начала весны или оставшиеся на техобслуживании за пределами России (по данным Минтранса это около 80 судов). «Большинство из этих самолетов не были сняты с учета западными лизингодателями», — уточнил Данстан.

Газета отмечает, что для 201 самолета теперь устранена проблема двойной регистрации, которая не позволяла перевозчикам летать на них за рубеж. Вместе со 150 российскими Superjet-100 за границу сегодня может летать почти половина парка российских перевозчиков, указывает «Коммерсантъ».

Как уточнил изданию источник в Минтрансе, в настоящий момент из 1289 находящихся в России самолетов 1238 — имеют российский код регистрации (RA)

По данным Росавиации, на 24 февраля в Бермудском реестре у российских авиакомпаний было зарегистрировано 768 самолетов. Еще 37 — в реестре Ирландии эксплуатировали АЛРОСА, iFly и «Россия» (19). Из 19 самолетов Boeing «России» 14 единиц принадлежали российским компаниям и их европейским структурам. Как уточнил источник «Коммерсанта», «никакого движения по выводу самолетов из регистрации Ирландии нет».

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел против Москвы санкции и обязал лизинговые компании, обслуживающие коммерческие авиакомпании, разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта. Власти Бермудских остров также приостановили действие сертификатов летной годности российских лайнеров. Кроме того, страны Евросоюза, США, Канада и ряд других государств запретили полеты над своей территорией российским авиакомпаниям, поставку запчастей и оборудования, а также техобслуживание их самолетов.

Читайте на РБК Pro
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию
Где зарегистрировать ИТ-компанию, чтобы работать с зарубежными партнерами

На фоне этих ограничений президент Владимир Путин разрешил зарегистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Росавиация, в свою очередь, запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетов из 36 стран.

Россия за полгода вывела из реестра Бермудских островов 201 самолет
Россия за полгода вывела из реестра Бермудских островов 201 самолет

 

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Бермудские острова самолеты лизинг российские авиакомпании санкции
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
«Аврора» заявила о возможности летать на зарубежных самолетах еще 10 лет
Бизнес
«Ведомости» узнала, что Red Wings получит восстановленные самолеты от ОАК
Технологии и медиа
В России создадут самолет вертикального взлета и посадки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter