Россия за полгода вывела из реестра Бермудских островов 201 самолет

Представитель гражданской авиации Бермуд отметил, что если в марте в Бермудском реестре насчитывался 721 самолет, эксплуатировавшийся российскими компаниями, то сейчас их 520. Большинство снятых с реестра судов — Boeing и Airbus

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Спустя полгода после введения санкций российским авиакомпаниям удалось снять с регистрации в Бермудском реестре и перерегистрировать в России 201 самолет, включая 150 Boeing и Airbus, а также несколько десятков Embraer, Bombardier и Gulfstream. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу департамента гражданской авиации Бермуд (BCAA) Томаса Данстана.

По его словам, на 13 марта в Бермудском реестре насчитывался 721 самолет, эксплуатировавшийся российскими авиакомпаниями, тогда как сейчас — 520. Он также указал, что в число «дебермудизированных» воздушных судов не вошли лайнеры, арестованные с начала весны или оставшиеся на техобслуживании за пределами России (по данным Минтранса это около 80 судов). «Большинство из этих самолетов не были сняты с учета западными лизингодателями», — уточнил Данстан.

Газета отмечает, что для 201 самолета теперь устранена проблема двойной регистрации, которая не позволяла перевозчикам летать на них за рубеж. Вместе со 150 российскими Superjet-100 за границу сегодня может летать почти половина парка российских перевозчиков, указывает «Коммерсантъ».

Как уточнил изданию источник в Минтрансе, в настоящий момент из 1289 находящихся в России самолетов 1238 — имеют российский код регистрации (RA)

По данным Росавиации, на 24 февраля в Бермудском реестре у российских авиакомпаний было зарегистрировано 768 самолетов. Еще 37 — в реестре Ирландии эксплуатировали АЛРОСА, iFly и «Россия» (19). Из 19 самолетов Boeing «России» 14 единиц принадлежали российским компаниям и их европейским структурам. Как уточнил источник «Коммерсанта», «никакого движения по выводу самолетов из регистрации Ирландии нет».

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел против Москвы санкции и обязал лизинговые компании, обслуживающие коммерческие авиакомпании, разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта. Власти Бермудских остров также приостановили действие сертификатов летной годности российских лайнеров. Кроме того, страны Евросоюза, США, Канада и ряд других государств запретили полеты над своей территорией российским авиакомпаниям, поставку запчастей и оборудования, а также техобслуживание их самолетов.

На фоне этих ограничений президент Владимир Путин разрешил зарегистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Росавиация, в свою очередь, запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетов из 36 стран.