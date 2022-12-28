Рогов обвинил ВСУ в подрыве пешеходного моста в Запорожской области

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Украинские силы взорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в телеграм-канале.

«[Украинские военные] подорвали пешеходный мост в Пологах Запорожской области. Случилось это сегодня днем около 13:00 (время совпадает с мск. — РБК)», — написал он.

Мост использовался для перехода через реку Конку, уточнил Рогов.

Севернее города Пологи находится одноименное село. Река Конка протекает между этими населенными пунктами. Город Пологи находится в 90 км к северо-востоку от Мелитополя и в 85 км к северо-западу от Бердянска. По состоянию на 2020 год, согласно переписи населения, там проживало 18,6 тыс. человек.

Власти не раз сообщали об атаках украинских вооруженных сил на объекты инфраструктуры, включая мосты. 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись железнодорожные топливные цистерны. Были повреждены два пролета автомобильной части моста, также погибли четыре человека. ФСБ обвинила украинские спецслужбы в организации теракта, президент Украины Владимир Зеленский причастность к этому Киева отрицал.

В ноябре были разрушены два пролета Антоновского моста через Днепр в Херсоне. Он был разрушен после того, как российские военные объявили об отводе войск с правого на левый берег Днепра. Российское Минобороны 11 ноября отчиталось о завершении переброски военных с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый.

Решение об отводе 9 ноября принял министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Он заявил, что это необходимо для сохранения жизни военных и боеспособности армии. Херсон находился под контролем России с марта.