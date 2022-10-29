В Херсонской области сообщили об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ

В Херсоне сообщили об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным агентств, всего было выпущено 12 ракет, девять из них сбили системы ПВО, а три упали в район моста. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Накануне экстренные службы Херсонской области также сообщали об обстреле моста: по нему выпустили шесть ракет, все были сбиты ПВО.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. После взятия города под контроль российскими войсками он неоднократно подвергался обстрелам. Несколько раз местная администрация сообщала об обрушениях моста.

19 октября в Херсонской области началась эвакуация местных жителей. По заявлению местных властей, украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон. Вечером 29 окрября замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что на николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли очередную попытку наступления в районе села Брускинское, однако были отброшены на исходные позиции.