Баку выразил протест послу Франции из-за заявления о Лачинском коридоре

МИД Азербайджана вызвал посла Франции Анна Буйон и вручил ей ноту протеста из-за письма французских политиков о Лачинском коридоре, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В МИДе выразили обеспокоенность «расширением и продолжением кампании, основанной на открытой клевете и предубеждениях в отношении Азербайджана со стороны различных французских политических сил». В ведомстве утверждают, что члены французского парламента в письме на имя президента Франции призывали к шагам, которые «по сути, являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана»

«Азербайджанская сторона обратила внимание на необходимость принятия соответствующих мер для немедленного прекращения кампании правительства Франции против Азербайджана», — заявили в МИДе.

Письмо французских политиков было опубликовано в газете Le Monde. В нем говорится, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, единственную дорогу между Нагорным Карабахом и Арменией, чем создал угрозу гуманитарной катастрофы. Баку также обвинили в военных преступлениях, уничтожении культурного наследие и пропаганде этнической ненависти в отношении армян. Политики призвали президента «осудить Азербайджан за нарушение международного права, оккупацию части территории Республики Армения и военные преступления» и оказать «немедленную экономическую помощь» Армении.

Письмо подписали 11 политиков, среди них — лидер партии «Республиканцы» Эрик Чиотти, первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор и председатель комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Кристиан Камбон.

Армянский МИД сообщил о блокировке Лачинского коридора 12 декабря. В ведомстве заявили, что дорогу перекрыла группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В итоге жители Нагорного Карабаха лишились права на свободное передвижение, сказали в Ереване. МИД Азербайджана заявило, что дорога была перекрыта не азербайджанскими протестующими, а «миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана». Российская сторона назвала упреки в адрес миротворцев необоснованными.

24 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, выразил озабоченность из-за напряженности в Карабахе и ситуации в Лачинском коридоре, а также призвал соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и разрешить свободное передвижение по дороге. Алиев ответил, что ограничений перемещения по Лачинскому коридору для гражданских лиц и гуманитарных нужд нет.