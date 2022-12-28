Власти опровергли введение комендантского часа в Крыму и Москве

Советник Аксенова Крючков: комендантский час в регионах и Москве на Новый год — это фейк

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Информация о введении комендантского часа в Крыму, а также других регионах России, в том числе в Москве, в новогоднюю ночь не соответствует действительности, ее распространили украинские спецслужбы, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем-телеграм-канале.

«ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ. — РБК) продолжает ломать сайты Крыма и Севастополя, сегодня под ударом город-герой. Не обращаем внимание, верим только проверенным СМИ и официальным страницам. Включаем критику, комендантский час точно не объявляют на сайтах фондов», — написал он.

Ранее на сайте Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя появилось сообщение о введении комендантского часа. В нем говорилось, что он будет действовать с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года на всей территории некоторых субъектов.

Среди них авторы перечислили Крым, Севастополь, Краснодарский край, Запорожскую и Херсонскую области, Луганскую и Донецкую народные республики, а также Москву, Московскую, Саратовскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

В сообщении написано, что решение о введении комендантского часа приняло «высшее военно-политическое руководство страны» и в ближайшее время «власти выпустят соответствующий документ».

Информацию о взломе сайта подтвердил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он назвал сообщение фейком и заявил, что сообщил бы о комендантском часе сам.

В сообщении упоминалась атака украинского беспилотника на военный аэродром в городе Энгельс в Саратовской области, которая якобы «стала катализатором ввода ограничений».

Утром 26 декабря российское Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс. «В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — пояснили в ведомстве. Авиатехника повреждений не получила.

Еще один инцидент на авиабазе в Энгельсе произошел 5 декабря. Тогда ПВО также перехватила украинские беспилотники.