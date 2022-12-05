Минобороны сообщило о гибели трех военных при атаке беспилотников ВСУ по аэродромам

Утром 5 декабря ВСУ предприняли попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, сообщило Минобороны России.

«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — заявили в ведомстве. Еще четверо получили ранения. Не уточняется, на каком из двух аэродромов находились погибшие и раненые.

На аэродроме под Рязанью произошел взрыв Политика

В Минобороны отметили, что беспилотники был перехвачены средствами ПВО. Обломки упавших дронов повредили обшивку корпуса двух самолетов.

Утром «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали о взрыве на аэродроме под Рязанью. Изначально сообщалось, что там загорелся бензовоз. Собеседник «РИА Новости» говорил о трех погибших и шести пострадавших, ТАСС — о пятерых госпитализированных.

В тот же день в Саратове очевидцы сообщили о звуке взрыва и вспышке в районе энгельсской авиабазы. Губернатор области Роман Бусаргин заверил жителей, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло» и «ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал». Бусаргин пообещал разобраться в произошедшем.