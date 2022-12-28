Медики рассказали Reuters о переполненности больниц Китая из-за COVID-19

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Больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой после отмены властями жестких антикоронавирусных ограничений, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди местных жителей.

Представители персонала крупной больницы в городе Чэнду (провинция Сычуань) на юго-западе Китая заявили, что они «чрезвычайно заняты» уходом за пациентами с COVID-19. Водитель скорой помощи, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что он загружен работой сильнее всего за 30 лет.

Внутри и снаружи отделения неотложной помощи больницы выстроились длинные очереди, большинству пациентов в машинах скорой давали кислород, отмечает Reuters. «Почти у всех пациентов есть COVID-19», — сказал агентству один из сотрудников аптеки отделения.

Автостоянки у похоронного бюро Дунцзяо, крупнейшего в Чэнду, также переполнены, отмечает Reuters. По словам одного из сотрудников, им приходится кремировать около 200 человек в день по сравнению с 30–50 ранее. «Мы так заняты, что у нас даже нет времени поесть», — пожаловался он. «Многие умерли от COVID-19», — пояснил другой сотрудник.

«Места для кремации полностью забронированы. Свободных нет до нового года», — заявил рабочий другого похоронного бюро города. Он также заявил, что «в последнее время было так много смертей от COVID».

Власти Китая с 2020 года придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, подразумевающей строгие ограничения и возможность введения карантина, который мог охватывать целые города или районы. На этом фоне в стране в 2022 году начались протесты. После этого Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения — в частности, время домашнего карантина для контактировавших с заболевшими сократили до трех дней.

Резкая отмена ограничений привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР — 18% населения страны, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения, которые обсуждались на закрытом заседании. Только за один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 млн человек.

Национальная комиссия здравоохранения прекратила ежедневно публиковать сводки о числе заболевших. По официальным данным за последний день публикаций, 23 декабря, за сутки 22 декабря в стране выявили 3761 новый случай коронавируса, а общее число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. человек.