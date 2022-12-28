Медики рассказали Reuters о переполненности больниц Китая из-за COVID-19

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 16:10
Лавров сообщил о переданном по дипканалам обещании США по Украине Политика, 20:27
Баку выразил протест послу Франции из-за заявления о Лачинском коридоре Политика, 20:27
В Белоруссии запретили продавать один из порошков «Миф» Общество, 20:17
Как изменились стратегии VIP-клиентов банков и управляющих компаний РБК Инвестиции, 20:10
Стратегия «Тинькофф Инвестиций» на 2023 год: как обогнать индекс Мосбиржи Инвестиции, 20:04
СБУ сообщила о блокировке активов компании из структуры «Газпрома» Бизнес, 19:55
«Челси» договорился о покупке лучшего бомбардира чемпиона Норвегии Спорт, 19:53
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
«Лаборатория Касперского» предупредила о схеме «угона» телеграм-аккаунтов Технологии и медиа, 19:46
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 19:38
Социальная сеть ЯRUS получила обновление Пресс-релиз, 19:15
«Авангард» разгромил лидера Восточной конференции КХЛ со счетом 5:0 Спорт, 19:14
Медики рассказали Reuters о переполненности больниц Китая из-за COVID-19 Общество, 19:13
В Киеве заявили о разработке беспилотников для борьбы с дронами-камикадзе Политика, 19:06
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 18:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Медики рассказали Reuters о переполненности больниц Китая из-за COVID-19

Reuters: врачи сообщили о переполненности больниц в Китае из-за COVID-19
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой после отмены властями жестких антикоронавирусных ограничений, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди местных жителей.

Представители персонала крупной больницы в городе Чэнду (провинция Сычуань) на юго-западе Китая заявили, что они «чрезвычайно заняты» уходом за пациентами с COVID-19. Водитель скорой помощи, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что он загружен работой сильнее всего за 30 лет.

Внутри и снаружи отделения неотложной помощи больницы выстроились длинные очереди, большинству пациентов в машинах скорой давали кислород, отмечает Reuters. «Почти у всех пациентов есть COVID-19», — сказал агентству один из сотрудников аптеки отделения.

Автостоянки у похоронного бюро Дунцзяо, крупнейшего в Чэнду, также переполнены, отмечает Reuters. По словам одного из сотрудников, им приходится кремировать около 200 человек в день по сравнению с 30–50 ранее. «Мы так заняты, что у нас даже нет времени поесть», — пожаловался он. «Многие умерли от COVID-19», — пояснил другой сотрудник.

«Места для кремации полностью забронированы. Свободных нет до нового года», — заявил рабочий другого похоронного бюро города. Он также заявил, что «в последнее время было так много смертей от COVID».

Власти Китая с 2020 года придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, подразумевающей строгие ограничения и возможность введения карантина, который мог охватывать целые города или районы. На этом фоне в стране в 2022 году начались протесты. После этого Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения — в частности, время домашнего карантина для контактировавших с заболевшими сократили до трех дней.

Читайте на РБК Pro
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить
На рынке 1С — острая нехватка специалистов. Где их искать
Что мешает россиянам наладить каналы поставок из Китая

Резкая отмена ограничений привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР — 18% населения страны, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения, которые обсуждались на закрытом заседании. Только за один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 млн человек.

Национальная комиссия здравоохранения прекратила ежедневно публиковать сводки о числе заболевших. По официальным данным за последний день публикаций, 23 декабря, за сутки 22 декабря в стране выявили 3761 новый случай коронавируса, а общее число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Китай коронавирус COVID-19 больницы
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о 37 млн случаев заражения COVID за день в Китае
Политика
Китай спустя три года с начала пандемии отменит карантин для въезжающих
Общество
Ученые определили вызвавшие вспышку COVID в Китае штаммы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter