Семью из восьми человек в Макеевке расстреляли из-за 15 тыс. руб.

МВД ДНР: семью из восьми человек в Макеевке расстреляли из-за долга в 15 тыс. руб.

Фото: Horst Galuschka / Global Look Press

Мужчина расстрелял семью из восьми человек в Макеевке ради 15 тыс. руб. Об этом говорится на видео, опубликованном управлением МВД Донецкой народной республики.

«Брат мой куда-то попал, ему срочно нужны были деньги, немаленькая сумма. В пределе 15 тыс. Надо было ему отдать. И из-за этого он пошел на это преступление», — сказала сестра мужчины, расстрелявшего семью, также проходящая по делу в качестве подельницы. Она помогала убитой семье по хозяйству за деньги и поддерживала с ними «хорошие отношения».

Брат работницы с приятелем пили алкоголь в доме потерпевших, когда хозяева зашли в дом, тогда он направился следом и открыл огонь, говорится в ролике. «Убил всех», — заявил мужчина.

Женщина забрала телефон и 1,5 тыс. руб., ее брат — куртку, в которой находилось примерно 60 тыс. руб., а также приставку для игр. Они уехали на угнанном автомобиле Skoda, позже он сломался и пришлось его оставить. От мобильного телефона и приставки, как призналась женщина, фигуранты также избавились. Деньги задержанные разделили.

Власти Макеевки сообщили об обнаружении тел восьми человек 26 декабря. Убийство произошло в Червоногвардейском районе города. Мэр Макеевки Владислав Ключаров говорил, что жертвами стали четверо детей и четверо взрослых (по данным СК, детей было трое).

МВД ДНР сообщало, что все трое задержанных ранее уже были судимы. В ходе обыска в квартире, где произошел расстрел, были обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему и две гранаты, уточняли в Следственном комитете.

Дело завели по п.п. «а», «в», «д» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью) и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам грозит максимальное предусмотренное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.