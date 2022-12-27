МВД ДНР: задержаны подозреваемые в убийстве семьи из 8 человек в Макеевке

В ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи с детьми в Макеевке

МВД ДНР пригрозило «максимальной ответственностью в виде высшей меры наказания» трем задержанным за убийство семьи из восьми человек в Макеевке. Они признались, что совершили преступление из корысти и для угона автомобиля Škoda

Фото: Stefan Puchner / dpa / ТАСС

Сотрудники МВД ДНР задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, об этом сообщила на сайте пресс-служба министерства.

Задержанные были ранее судимы, они признались, что совершили убийство «из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», рассказали в республиканском МВД. По факту произошедшего заведено дело об убийстве двух и более лиц (ч. ст. 105 УК).

Ведомство пригрозило «максимальной ответственностью в виде высшей меры наказания», при этом в России с 1999 года действует мораторий на смертную казнь, таким образом, предельный срок наказания по статье — пожизненное лишение свободы.

Власти Макеевки сообщили об обнаружении тел восьми человек накануне, 26 декабря. «Расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», — говорилось в сообщении администрации города. Их обнаружили на территории одного из домовладений в Червоногвардейском районе. Мэр Владислав Ключаров затем уточнил, что погибли четверо детей и четверо взрослых, убийство произошло в 22:55, а преступники угнали автомобиль Škoda. В Макеевке объявили план-перехват «Сирена».