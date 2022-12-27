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В Макеевке после убийства семьи из восьми человек объявили план-перехват

Мэр Владислав Ключаров: в Макеевке после расстрела восьми человек объявлен план-перехват
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Макеевке в ДНР объявлен план-перехват из-за расстрела семьи из восьми человек, пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра Владислава Ключарова.

«Сейчас по городу объявлен план-перехват «Сирена». Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло», — сказал глава городской администрации.

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