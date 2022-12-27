СК завел уголовное дело об убийстве с особой жестокостью семьи из 8 человек в Макеевке

СК завел дело об убийстве с особой жестокостью после расстрела в Макеевке

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью после гибели восьми человек в городе Макеевка в ДНР, сообщается на сайте ведомства.

Дело завели по пп. «а», «в», «д» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью) и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По этим статьям фигурантам грозит пожизненное лишение свободы и лишение свободы на срок до семи лет соответственно.

По этому делу в одной из квартир Донецка задержаны четыре человека. «В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу», — сказали в СК.

Власти Макеевки сообщили об обнаружении тел восьми человек 26 декабря. «Расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», — говорилось в сообщении администрации. Погибших нашли в одном из домовладений в Червоногвардейском районе. Мэр Макеевки Владислав Ключаров говорил, что жертвами стали четверо детей и четверо взрослых (по данным СК, детей было трое). Нападавшие, по словам Ключарова, угнали автомобиль Škoda.

МВД ДНР ранее заявляло о трех задержанных. Они признались, что совершили убийство «из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», отмечали в пресс-службе МВД ДНР. Все они, по информации ведомства, уже были судимы.