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В Макеевке сообщили о гибели семьи из восьми человек после расстрела

В ДНР сообщили о гибели семьи из восьми человек после расстрела в Макеевке

В Макеевке в ДНР погибла семья из восьми человек, сообщили ТАСС в городской администрации, добавив, что людей, предположительно расстреляли из автомата.

«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», — заявили в администрации.

Произошедшее случилось в Червоногвардейском районе города, причины инцидента уточняются. По данным телеграм-канала Mash, среди погибших — взрослые и дети в возрасте года, семи и девяти лет.

21 ноября в Макеевке на нефтебазе в Червоногвардейском районе произошел пожар, на железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом общим объемом 70 куб. м. Кроме того, в 20–25 м от них загорелись три стационарные емкости общим объемом 60 куб. м.

В МЧС ДНР заявили, что причиной пожара стало «попадание взрывоопасного предмета» в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Площадь пожара на одном участке составила 300 кв. м, на втором участке — 350 кв. м. Погибших и пострадавших не было.

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